1000mercis : Avis de convocation à l'AGM du 03/06/20

Société anonyme au capital de 262.241,70 euros Siège Social : 28 rue de Châteaudun - 75009 Paris RCS PARIS 429 621 311 ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 3 juin 2020 à 9 heures 28 rue de Châteaudun - 75009 Paris Tenue hors la présence physique des actionnaires SOMMAIRE1 ORDRE DU JOUR ................................................................................................................................ 3 TEXTES DES RESOLUTIONS ............................................................................................................... 4 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2020 .... 11 EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE ET DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE EN COURS .............................................................................................. 18 TABLEAU DES RESULTATS DES 5 DERNIERES ANNEES .................................................................... 22 1 NB: sont également mis à disposition des actionnaires : le rapport de gestion, incluant le rapport sur la gestion du groupe et le rapport sur la gouvernance ;

les comptes sociaux et consolidés ;

les rapports du commissaire aux comptes ; et

les autres documents prévus par la loi. ORDRE DU JOUR A titre ordinaire: 1°) Rapport du conseil d'administration ; 2°) Rapport de gestion du conseil d'administration (incluant le rapport de gestion du groupe et le rapport de gouvernance) ; 3°) Rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 4°) Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice ; Quatrième résolution : Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce ; Cinquième résolution : Approbation des charges non déductibles au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts ; Sixième résolution : Fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration ; Septième résolution : Autorisation à conférer au conseil d'administration dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce ; A titre extraordinaire: 1°) Rapport du conseil d'administration ; 2°) Rapports spéciaux du commissaire aux comptes ; Huitième résolution : Autorisation à conférer au conseil d'administration afin de réduire le capital par annulation d'actions auto-détenues ; Neuvième résolution : Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 50.000 euros par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif ; Dixième résolution : Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ; Onzième résolution : Modification statutaire liée aux évolutions législatives et règlementaires : modification de l'article 18 des statuts de la Société ; Douzième résolution : Pouvoirs. -3- TEXTES DES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête le bénéfice de cet exercice à 387.787,23 euros. L'assemblée générale donne aux membres du conseil d'administration quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Elle donne également quitus aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de sa mission. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à doter la réserve légale, celle-ci étant d'un montant supérieur au minimum légal, et compte tenu du bénéfice s'élevant à 387.787,23 euros : constate, compte tenu du report à nouveau antérieur qui s'élève à 36.227.156,79 euros, que le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 s'élève à 36.614.944,02 euros. décide d'affecter la totalité du bénéfice distribuable au poste « report à nouveau » qui serait ainsi porté à 36.614.944,02 euros. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Dividende par action 0,30 € 2 € 0,30 € Montant des revenus distribués éligibles à 0,30 € 2 € 0,30 € l'abattement de 40% Montant des revenus - - - distribués non éligibles à -4- l'abattement de 40% Il est rappelé qu'en l'état actuel du droit, lorsqu'il est versé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende est imposable au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») au taux de 12,8% ou, sur option expresse et irrévocable applicable à l'intégralité des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application de PFU, à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Le dividende est éligible à l'abattement prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, mais cet abattement n'est désormais applicable qu'en cas d'option du contribuable pour l'imposition selon le barème progressif. Quatrième résolution (Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 du Code de commerce) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2019, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état. Cinquième résolution (Approbation des charges non déductibles au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et en application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, prend acte du fait qu'aucune dépense non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 39- 4 du Code général des impôts n'a été constatée au cours de l'exercice. Sixième résolution (Fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, décide de fixer quarante mille euros (40.000 €) le montant de la somme annuelle globale à répartir entre les membres du conseil d'administration pour l'exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu'à une nouvelle décision de l'assemblée générale. Septième résolution (Autorisation à conférer au conseil d'administration dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, décide : de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte du 5 juin 2019, par sa sixième résolution ;

d'autoriser le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, à acheter un nombre d'actions de la Société représentant jusqu'à 10 % du capital social de la Société, dans les conditions ci-dessous ; que le nombre maximal d'actions pouvant être achetées en vertu de cette autorisation ne pourra excéder 10 % du nombre total d'actions composant le capital social de la Société, soit à ce jour 262.241 actions, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente -5- assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social, étant précisé que le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de la présente autorisation. L'assemblée générale décide que le prix maximum d'achat par la Société de ses propres actions ne devra pas excéder 30 euros, soit un montant théorique maximal de 7.867.230 euros, étant précisé qu'en cas d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société, de poursuivre les objectifs suivants, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables : assurer la liquidité et animer le marché des titres de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI telle que reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, (ii) du régime des options de souscription ou d'achat d'actions prévu par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) de tout plan d'épargne salariale, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d'administration appréciera ;

225-177 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) de tout plan d'épargne salariale, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d'administration appréciera ; remettre les actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la Société, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l'émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d'administration appréciera ;

conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des pratiques de marché admises par l'Autorité des marchés financiers ;

annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social (notamment en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l'adoption par la présente assemblée générale de la huitième résolution ci-dessous ;

ci-dessous ; et également en vue de toute autre pratique qui viendrait à être reconnue par la loi ou l'Autorité des marchés financiers, ou tout autre objectif qui viendrait à être autorisé par la loi ou la règlementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. Ces opérations d'achat, de cession ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens, c'est-à-dire sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris S.A. ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, ou encore par le recours à des instruments financiers, tels des options d'achat ou de vente ou toutes combinaisons de celles-ci, à l'exclusion des achats d'options d'achat, ou par le recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que le conseil d'administration de la Société appréciera. La part maximale du capital social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. -6- Ces opérations pourront intervenir à tout moment, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans le respect de la réglementation en vigueur sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables en pareille matière. L'assemblée générale délègue au conseil d'administration, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action. En outre, l'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et notamment pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités, et toutes déclarations auprès de tous organismes, en particulier l'Autorité des marchés financiers, et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire aux fins de réalisation des opérations effectuées en application de la présente autorisation. Le conseil d'administration informera chaque année l'assemblée générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article L. 225-211 du Code de commerce. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Huitième résolution (Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto- détenues) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et des rapports spéciaux des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce : autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, pour une durée de dix-huit (18 mois) à compter de la présente Assemblée Générale, à réduire le capital par voie d'annulation de tout ou partie des actions que la Société pourrait être amenée à détenir à la suite d'acquisitions effectuées notamment dans le cadre de l'autorisation donnée par la présente assemblée générale dans la septième résolution ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par périodes de 24 mois ;

dix-huit (18 mois) à compter de la présente Assemblée Générale, à réduire le capital par voie d'annulation de tout ou partie des actions que la Société pourrait être amenée à détenir à la suite d'acquisitions effectuées notamment dans le cadre de l'autorisation donnée par la présente assemblée générale dans la septième résolution ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par périodes de 24 mois ; autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Prime d'émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour procéder à cette ou ces opérations d'annulations d'actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. La présente autorisation met fin avec effet immédiat pour la fraction non utilisée, à l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 5 juin 2019 par sa septième résolution. -7- Neuvième résolution (Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 50.000 euros par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225- 207 du Code de commerce : autorise, pour une durée maximale de 12 mois, le conseil d'administration à réduire le capital de la Société d'un montant maximum de 50.000 euros, en faisant racheter par la Société un nombre maximum de 500.000 de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant une réduction de capital social d'un montant nominal maximum de 50.000 euros ; décide que le rachat des actions de la Société prendra la forme d'une offre de rachat proposée à l'ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ; autorise le Conseil d'administration à formuler auprès de tous les actionnaires une offre de rachat par la Société d'un nombre maximum de 500.000 de ses propres actions dans le cadre d'une offre publique de rachat effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires et en particulier de l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers ; décide que le prix de rachat unitaire des actions à proposer dans le cadre de l'offre publique ne pourra excéder le montant de 50 euros maximum par action, soit un montant global de 25.000.000 euros maximum pour l'opération ; décide que, conformément aux dispositions de l'article R.225-155 du Code de commerce, dans le cas où les actions qui seraient présentées à l'offre excèderaient le nombre maximum d'actions offertes à l'achat, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifiera être propriétaire, et que, dans le cas où les actions présentées à l'offre n'atteindraient pas le nombre maximum d'actions précité, la réduction du capital social sera limitée au nombre d'actions dont le rachat aura été demandé ; décide que les actions rachetées seront annulées avec tous les droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de l'exercice en cours, au jour du rachat ; confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, en vue de réaliser les opérations susvisées et notamment pour : mettre en œuvre l'offre publique de rachat d'actions selon les modalités décrites ci-dessus ; arrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des résultats de l'offre publique de rachat, arrêter le nombre d'actions à annuler dans les limites qui viennent d'être fixées et constater la réalisation de ladite réduction de capital, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de clôture de l'offre de rachat ; imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions et la valeur nominale des actions annulées sur les postes « Primes d'émission, de fusion et d'apport » ou « réserves ordinaires », et de manière générale, sur tout poste de primes ou réserves dont la Société a la libre disposition ; -8- en cas d'opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ; procéder à la modification corrélative des statuts ; procéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d'offre publique, de rachat et de réduction de capital ; et d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l'autorisation conférée par la présente résolution. Dixième résolution (Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance) L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce : délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, en France ou à l'étranger et/ou sur le marché international, sa compétence pour décider, la création ou l'émission de toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la Société ; et

vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, en France ou à l'étranger et/ou sur le marché international, sa compétence pour décider, la création ou l'émission de toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la Société ; et le montant nominal de l'ensemble des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder la somme de 40.000.000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que ce montant nominal maximum s'appliquera globalement aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution immédiatement ou à terme, mais que ce même montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s'il en était prévu. L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de compétence, et notamment : pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, aux émissions susvisées et en déterminer la date, la nature, les montants et monnaie d'émission ;

pour arrêter les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit, et notamment leur valeur nominale, leur date de jouissance, leur prix d'émission et leur taux d'intérêt, fixe et/ou variable ou à coupon zéro, leur rang de subordination et leur date de remboursement, ou en cas de titres à taux variable, les modalités de détermination de leur taux d'intérêts, ou encore les conditions de capitalisation de l'intérêt ;

fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d'amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la Société ; -9- s'il y a lieu, pour décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit et en arrêter la nature et les caractéristiques ; et

d'une manière générale, pour arrêter l'ensemble des modalités de chacune des émissions, passer toutes conventions et conclure tous accords avec toutes banques et tous organismes, prendre toutes dispositions et remplir toutes les formalités requises, et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire. Dans l'hypothèse où le conseil d'administration viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, il rendra compte à l'assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite de la délégation conférée dans la présente résolution. Onzième résolution (Modification statutaire liée aux évolutions législatives et règlementaires : modification de l'article 18 des statuts de la Société) L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, décide de modifier l'article 18 des statuts de la Société afin de prendre en compte la suppression de la notion de jetons de présence » résultant de l'adoption le 22 mai 2019 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. En conséquence, le premier alinéa de l'article 18 des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 18 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS SOCIAUX En rémunération de leur activité, il est attribué aux administrateurs une somme fixe annuelle, dont le montant global déterminé par l'assemblée générale ordinaire est maintenu jusqu'à décision contraire. » Le reste de l'article 18 demeure inchangé. Douzième résolution (Pouvoirs) L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur. -10- RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2020 Mesdames, Messieurs, Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire (l' « Assemblée Générale ») afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. Nous vous avons également réunis en Assemblée Générale afin de vous demander d'approuver un certain nombre de résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Au total, douze résolutions sont soumises à votre vote. 1 RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation du résultat (Première, deuxième et troisième résolutions). Nous vous demandons d'approuver les comptes sociaux (1ère résolution) et les comptes consolidés (2ème résolution) de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice de 387.787,23 euros. Vous trouverez, dans le rapport de gestion du conseil d'administration, le détail des informations concernant les comptes et l'activité du groupe 1000mercis. Il vous est proposé (3ème résolution) de constater qu'il n'y a pas lieu à doter la réserve légale, celle-ci étant d'un montant supérieur au minimum légal et, compte tenu du bénéfice s'élevant à 387.787,23 euros, de : constater, compte tenu du report à nouveau antérieur qui s'élève à 36.227.156,79 euros, que le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 s'élève à 36.614.944,02 euros ; décider d'affecter la totalité du bénéfice distribuable au poste « report à nouveau » qui serait ainsi porté à 36.614.944,02 euros. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Dividende par action 0,30 € 2 € 0,30 € Montant des revenus distribués éligibles à 0,30 € 2 € 0,30 € l'abattement de 40% Montant des revenus - distribués non éligibles à - - l'abattement de 40% Nous vous rappelons qu'en l'état actuel du droit, lorsqu'il est versé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende est imposable au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») au taux de 12,8% ou, sur option expresse et irrévocable applicable à l'intégralité des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application de PFU, à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Le -11- dividende est éligible à l'abattement prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, mais cet abattement n'est désormais applicable qu'en cas d'option du contribuable pour l'imposition selon le barème progressif. 1.2 Approbation des conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce (Quatrième résolution). Dans le cadre de la vie courante de la Société, des conventions peuvent intervenir directement ou indirectement entre celle-ci et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs, voire entre la Société et ses dirigeants ou avec un actionnaire détenant plus de 10 % du capital. Ces conventions font l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et doivent être présentées pour approbation à l'Assemblée Générale des actionnaires après audition du rapport spécial des commissaires aux comptes. Il vous est donc proposé, dans la quatrième résolution, de prendre acte des conclusions du rapport spécial des commissaires aux comptes et de l'approuver. Nous vous invitons à prendre connaissance des termes de la quatrième résolution soumise à votre approbation ainsi que des termes du rapport des commissaires aux comptes à ce sujet. 1.3 Approbation des charges non déductibles au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts (Cinquième résolution). Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il vous est demandé, au titre de la cinquième résolution, de constater qu'aucune dépense non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts n'a été constatée au cours de l'exercice. 1.4 Fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration (Sixième résolution). Dans une sixième résolution, il vous est proposé de décider de fixer à quarante mille (40.000) euros le montant de la somme annuelle globale à répartir entre les membres du conseil d'administration pour l'exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu'à une nouvelle décision de l'Assemblée Générale. 1.5 Autorisation à conférer au conseil d'administration dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce (Septième résolution). Il vous est proposé, dans une septième résolution, d'autoriser le conseil d'administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de votre Assemblée Générale, à acheter un nombre d'actions de la Société représentant jusqu'à 10 % du capital social de la Société, dans les conditions ci-dessous. L'adoption de cette résolution mettrait fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l'assemblée générale mixte du 5 juin 2019, par sa sixième résolution. Le nombre maximal d'actions pouvant être achetées en vertu de cette autorisation ne pourrait excéder 10 % du nombre total d'actions composant le capital social de la Société, soit au jour de votre Assemblée Générale 262.241 actions, étant précisé que cette limite s'appliquerait à un montant du capital social de la Société qui serait, le cas échéant ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à votre Assemblée Générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social, étant précisé que le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d'actions qui seraient achetées déduction faite du nombre d'actions qui seraient revendues pendant la durée de ladite autorisation. -12- Nous vous proposons de fixer le prix maximum d'achat par la Société de ses propres actions à 30 euros, soit un montant théorique maximal de 7.867.230 euros. Ce prix serait ajusté en conséquence en cas d'opération sur le capital de la Société, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, et/ou de division ou de regroupement des actions. Cette autorisation serait destinée à permettre à la Société ; d'assurer la liquidité et animer le marché des titres de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI telle que reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

d'attribuer les actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, (ii) du régime des options de souscription ou d'achat d'actions prévu par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) de tout plan d'épargne salariale, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d'administration appréciera ;

225-177 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) de tout plan d'épargne salariale, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d'administration appréciera ; de remettre les actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la Société, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l'émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d'administration appréciera ;

de conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des pratiques de marché admises par l'Autorité des marchés financiers ;

d'annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social (notamment en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l'adoption par votre Assemblée Générale du projet de huitième résolution présenté ci-après ;

ci-après ; et également en vue de toute autre pratique qui viendrait à être reconnue par la loi ou l'Autorité des marchés financiers, ou tout autre objectif qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. Ces opérations d'achat, de cession ou de transfert pourraient être effectuées par tous moyens, c'est-à-dire sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris S.A. ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, ou encore par le recours à des instruments financiers, tels des options d'achat ou de vente ou toutes combinaisons de celles-ci, à l'exclusion des achats d'options d'achat, ou par le recours à des bons et ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que le conseil d'administration de la Société apprécierait. La part maximale du capital social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la totalité du programme. Ces opérations pourraient intervenir à tout moment, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans le respect de la réglementation en vigueur, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables en pareille matière. Il vous est par ailleurs proposé de déléguer au conseil d'administration, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action. -13- En outre, il vous est proposé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de l'autorisation objet du présent projet de résolution, pour en préciser, si nécessaire, les termes et notamment pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités, et toutes déclarations auprès de tous organismes, en particulier l'Autorité des Marchés Financiers, et d'une manière générale, faire tout ce qui serait nécessaire aux fins de réalisation des opérations effectuées en application de ladite autorisation. Le conseil d'administration informerait chaque année l'assemblée générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article L. 225-211 du Code de commerce. Nous vous invitons à prendre connaissance des termes de la septième résolution soumise à votre approbation. 2 RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2.1 Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues(Huitième résolution) Il vous est proposé, dans une huitième résolution, d'autoriser le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à : réduire le capital par voie d'annulation de tout ou partie des actions que la Société pourrait être amenée à détenir à la suite d'acquisitions effectuées notamment dans le cadre de la septième résolution, dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois ; et

imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Prime d'émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée. Il vous est par ailleurs proposé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, aux fins de procéder à cette ou ces opérations d'annulations d'actions et de réduction de capital et notamment : d'arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;

en fixer les modalités, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;

effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Cette autorisation serait donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de votre Assemblée Générale et mettrait fin, avec effet immédiat, à l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 5 juin 2019, par sa septième résolution. 2.2 Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 50.000 euros par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d'en arrêter le montant définitif (Neuvième résolution) Il vous est proposé, dans une neuvième résolution, de : autoriser, pour une durée maximale de douze (12) mois, le conseil d'administration à réduire le capital social de la Société d'un montant maximum de 50.000 euros, en faisant racheter la Société un -14- nombre maximum de 500.000 de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant une réduction de capital social d'un montant nominal maximum de 50.000 euros ; décider que le rachat des actions de la Société prendra la forme d'une offre de rachat proposée à l'ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles

L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ;

L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ; autoriser le conseil d'administration à formuler auprès de tous les actionnaires une offre de rachat par la Société d'un nombre maximum de 500.000 de ses propres actions dans le cadre d'une offre publique de rachat effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires et en particulier de l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers ;

décider que le prix de rachat unitaire des actions à proposer dans le cadre de l'offre publique ne pourrait excéder le montant de 50 euros maximum par action, soit un montant global de 25.000.000 euros maximum pour l'opération ;

décider que, conformément aux dispositions de l'article R. 225-155 du Code de commerce, dans le cas où les actions qui seraient présentées à l'offre excèderaient le nombre maximum d'actions offertes à l'achat, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifiera être propriétaire, et que, dans le cas où les actions présentées à l'offre n'atteindraient pas le nombre maximum d'actions précité, la réduction du capital social sera limitée au nombre d'actions dont le rachat aura été demandé ;

225-155 du Code de commerce, dans le cas où les actions qui seraient présentées à l'offre excèderaient le nombre maximum d'actions offertes à l'achat, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifiera être propriétaire, et que, dans le cas où les actions présentées à l'offre n'atteindraient pas le nombre maximum d'actions précité, la réduction du capital social sera limitée au nombre d'actions dont le rachat aura été demandé ; décider que les actions rachetées seraient annulées avec tous les droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de l'exercice en cours, au jour du rachat ;

conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, en vue de réaliser les opérations susvisées et notamment pour :

mettre en œuvre l'offre publique de rachat d'actions selon les modalités décrites ci- dessus ; arrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des résultats de l'offre publique de rachat, arrêter le nombre d'actions à annuler dans les limites qui viennent d'être fixées et constater la réalisation de ladite réduction de capital, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de clôture de l'offre de rachat ; imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions et la valeur nominale des actions annulées sur les postes « Primes d'émission, de fusion et d'apport » ou « réserves ordinaires », et de manière générale, sur tout poste de primes ou réserves dont la Société a la libre disposition ; en cas d'opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ; procéder à la modification corrélative des statuts ; procéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d'offre publique, de rachat et de réduction de capital ; et d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l'autorisation conférée par la présente résolution.

2.3 Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance (Dixième résolution) Dans une dixième résolution, il vous est proposé de décider : de déléguer au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de votre Assemblée Générale, en France ou à l'étranger et/ou sur le marché international, votre compétence pour décider, la création ou l'émission de toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou -15- non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la Société ; et que le montant nominal de l'ensemble des valeurs mobilières émises en vertu de cette délégation ne pourrait excéder la somme de 40.000.000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que ce montant nominal maximum s'appliquerait globalement aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution immédiatement ou à terme, mais que ce même montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s'il en était prévu. Il vous est proposé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre cette délégation de compétence, et notamment : pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il apprécierait, aux émissions susvisées et en déterminer la date, la nature, les montants et monnaie d'émission ;

pour arrêter les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit, et notamment leur valeur nominale, leur date de jouissance, leur prix d'émission et leur taux d'intérêt, fixe et/ou variable ou à coupon zéro, leur rang de subordination et leur date de remboursement, ou en cas de titres à taux variable, les modalités de détermination de leur taux d'intérêts, ou encore les conditions de capitalisation de l'intérêt ;

fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d'amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la Société ;

s'il y a lieu, pour décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit et en arrêter la nature et les caractéristiques ; et

d'une manière générale, pour arrêter l'ensemble des modalités de chacune des émissions, passer toutes conventions et conclure tous accords avec toutes banques et tous organismes, prendre toutes dispositions et remplir toutes les formalités requises, et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire. Dans l'hypothèse où le conseil d'administration viendrait à utiliser cette délégation de compétence, il rendrait compte à l'assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite de ladite délégation. 2.4 Modification statutaire liée aux évolutions législatives et règlementaires : modification de l'article 18 des statuts de la Société (Onzième résolution) Dans une onzième résolution il vous est proposé de décider de modifier l'article 18 des statuts de la Société afin de prendre en compte la suppression de la notion de « jetons de présence » résultant de l'adoption le 22 mai 2019 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. En conséquence, le premier alinéa de l'article 18 des statuts de la Société serait désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 18 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS SOCIAUX En rémunération de leur activité, il est attribué aux administrateurs une somme fixe annuelle, dont le montant global déterminé par l'assemblée générale ordinaire est maintenu jusqu'à décision contraire. » Le reste de l'article 18 demeurerait inchangé. -16- 2.5 Pouvoirs (Douzième résolution) Enfin la douzième résolution qui vous est soumise est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des publications et des formalités légales liées à la tenue de l'Assemblée Générale. ** * Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien témoigner au conseil d'administration en approuvant l'ensemble des résolutions soumises au vote de votre Assemblée Générale et auxquelles le conseil d'administration est favorable. Le conseil d'administration -17- EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE ET DEPUIS LE DEBUT DE L'EXERCICE EN COURS Evènements significatifs Situation et évolution de l'activité de la Société et du Groupe au cours de l'exercice Durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 47,481 M€ contre 45,759 M€ au titre de l'exercice précédent. Le Groupe 1000mercis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 69,2 M€ contre 68,1 M€ au titre de l'exercice précédent. L'activité du Groupe est répartie en trois secteurs principaux d'activité : La publicité interactive (a) ;

Le marketing interactif (b) ;

Le marketing mobile (c) ; La publicité interactive La publicité interactive a pour objectif d'accompagner les annonceurs dans leur stratégie de conquête de nouveaux clients et permet de mettre à la disposition desdits annonceurs une audience largement qualifiée et ciblée à laquelle ils peuvent diffuser leur message publicitaire. Le segment comprend notamment la location de données dans le cadre du programme email Attitude, les offres de retargeting de conquête par email et les activités de trading en RTB (« Real-Time Bidding »). Les recettes de publicité interactive proviennent notamment de la monétarisation de l'audience des sites des partenaires regroupés au sein du programme Email Attitude et des sites internet 1000mercis ainsi que des activités de trading en RTB. Au titre de l'année 2019, la publicité interactive représentait 35% du chiffre d'affaires consolidé, contre 30% en 2018. Le marketing interactif Le marketing interactif a pour objectif d'accompagner les annonceurs dans leur stratégie de fidélisation clients et d'exploitation de leurs bases clients et prospects. Le marketing interactif permet de développer et de valoriser les bases de données historisées des annonceurs afin de maximiser le chiffre d'affaires généré. Cette activité consiste dans la collecte, le traitement et l'exploitation de données pour le compte de tiers, qu'il s'agisse de données nominatives ou de données non nominatives. Le chiffre d'affaires est reconnu sur la base de la réalisation de la prestation. Au titre de l'année 2019, le marketing interactif représentait 34 % du chiffre d'affaires consolidé, contre 40 % en 2018. Le marketing mobile Le Groupe est présent sur les segments clés du marketing Mobile (Internet Mobile, applications iPhone/iPad/Android, campagnes SMS, CRM Mobile). Le chiffre d'affaires est reconnu sur la base de l'envoi des SMS et MMS, ou de la réalisation de la prestation, ou d'abonnement de frais de mises en place des campagnes publicitaires. Au titre de l'année 2019, le marketing mobile représentait 31 % du chiffre d'affaires consolidé, contre 30 % en 2018. Evènements importants survenus lors de l'exercice et depuis la clôture de l'exercice Conformément à la décision de l'Assemblée Générale du 5 juin 2019, le Groupe a distribué 866.002,50 € de dividende, soit 0,30 € par action. Le dividende effectivement distribué du fait des actions propres est de 784.799,40 €. Le 1er janvier 2019, le capital social de la Société a fait l'objet d'une augmentation de capital par la création de 572 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,1 euros, portant le capital social de 288.677,50 euros à 288.724,70 euros. Le 1er juillet 2019, le capital social de la Société a fait l'objet d'une augmentation de capital par la création de 15.037 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,1 euros, portant le capital social de 288.724,70 euros à 290.228,40 euros. Le 1er janvier 2020, le capital social de la Société a fait l'objet d'une augmentation de capital par la création de 1.012 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,1 euros, portant le capital social de 290.228,40 euros à 290 329,60 euros. Le 26 mars 2020, le capital social de la Société a fait l'objet d'une réduction de capital par l'annulation de 280.879 actions propres portant le capital social de 290 329,60 euros à 262.241,70 euros. L'épidémie de Covid-19 devrait avoir un impact significatif au titre de l'exercice financier 2020. Il s'agit d'un évènement post clôture sans incidence sur les comptes au 31 décembre 2019. A ce jour, le chiffrage de ces impacts ne peut être évalué avec suffisamment de précision. Tous les clients du Groupe sont impactés. Certains voient leur activité (Tourisme, Distribution, Restauration, eCommerce…) fortement diminuer ou s'arrêter, d'autres réduisent leurs dépenses et/ou gèlent leurs projets. Le principal préjudice financier causé par la crise porte sur le chiffre d'affaires. Ses effets sur l'exploitation et la trésorerie, significatifs, seront temporairement atténués par des mesures de chômage partiel Depuis mi-février 2020, le Groupe a mis en place toutes les mesures de précautions nécessaires pour préserver la santé de nos équipes et assurer la poursuite de l'activité face à la pandémie du Covid-19. Notre savoir-faire technique a permis une grande efficacité dans la mise en œuvre des mesures de précautions dans tous les pays où nous opérons, tout en maintenant une qualité de service identique auprès de nos clients. Pour prémunir le Groupe face aux difficultés conjoncturelles, celui-ci a mis en œuvre un plan d'économie sur ses charges d'exploitation. De même le Conseil d'administration, dans sa séance du 26 mars 2020, a décidé de proposer à l'Assemblée générale annuelle du 3 juin 2020 de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019. Les dirigeants mandataires sociaux ont renoncé à la composante variable de leurs rémunérations au titre de l'exercice 2020. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées 1000Mercis a poursuivi en 2019 ses investissements technologiques et humains. -19- Perspectives d'avenir La stratégie du Groupe s'articule autour de trois piliers stratégiques : l'innovation, la recherche et l'international. Résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les principaux éléments comptables au 31 décembre 2019 comparés à ceux au 31 décembre 2018. Le chiffre d'affaires Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 47,481 M€ contre 45,759 M€ pour l'exercice précédent. Le Groupe affiche au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 69,227 M€ contre 68,093 M€ pour l'exercice précédent. Les charges d'exploitation Les charges d'exploitation de la Société pour l'exercice ont atteint au total 50,281 M€ contre 44,103 M€ pour l'exercice précédent. Le Groupe affiche au 31 décembre 2019 des charges d'exploitation de 69,345 M€ contre 64,546 M€ pour l'exercice précédent. Charges de personnel Le montant des traitements et salaires et charges sociales versés par la Société s'élève à 22,645 M€ contre 19,139 M€ pour l'exercice précédent. Au niveau du Groupe, le montant des charges de personnel versées s'élève à 25,351 M€ contre 22,976 M€ pour l'exercice précédent. L'effectif moyen salarié de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à 374 personnes (dont 288 cadres), contre 332 personnes (dont 253 cadres) au 31 décembre 2018. L'effectif moyen salarié du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à 427 personnes (dont 341 cadres), contre 384 personnes (dont 300 cadres) au 31 décembre 2018. Le résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation de la Société ressort pour l'exercice à -0,587 M€ contre 3,199 M€ pour l'exercice précédent. Au niveau du Groupe, le résultat d'exploitation s'élève à 2,887 M€ au 31 décembre 2019 contre 5,971 M€ pour l'exercice précédent. Le bénéfice Le résultat courant avant impôts s'établit à - 198 383 € contre 3 781 613 € pour l'exercice précédent. Après prise en compte : du résultat exceptionnel de -7 689 €, -20- d'un crédit d'impôt sur les bénéfices de 593 859 €, l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice de 387 787,23 € contre un bénéfice de 3 765 669,04 € pour l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe Le résultat net part du Groupe s'élève à 2,502 M€ au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 contre 4,239 M€ pour l'exercice précédent. Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 387.787 €. Par ailleurs, nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes consolidés (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable s'élevant à 2,502 M€. -21- TABLEAU DES RESULTATS DES 5 DERNIERES ANNEES 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social 311 904 311 904 311 904 288 668 290.228,40 Nbre des actions ordinaires existantes 3 119 044 3 119 044 3 119 044 2 886 675 2 902 284 Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription 72 410 147 530 149 760 166 813 129 742 OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes 34 646 983 38 870 553 40 755 821 45 759 521 47 481 327 Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 6 031 582 7 288 989 6 504 646 3 781 613 (198 383) Impôts sur les bénéfices 673 746 1 065 249 896 483 138 779 (593 859) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 4 160 363 4 896 189 4 436 356 3 765 669 387 787 Résultat distribué 935 713,20 857 596,80 5 717 312 866 002,50 0 RESULTAT PAR ACTION Résultat avant impôts, participation des salariés, dotations aux amortissements et provisions 1,93 2,34 2,09 2,00 (0,07) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 1,33 1,57 1,42 1,30 0,13 Dividende distribué à chaque action 0,3 0,3 2,00 0,3 0 PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 234 244 261 332 374 Montant de la masse salariale de l'exercice 8 776 568 9 804 449 10 710 449 13 203 908 15 545 022 -22- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice 4 020 152 4 467 736 4 854 194 5 934 997 7 099 494 -23- La Sté 1000mercis SA a publié ce contenu, le 13 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

