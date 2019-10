1000mercis : Rapport semestriel 30 juin 2019

Rapport semestriel au 30 juin 2019

Note 1 - Informations sur le Groupe 1000mercis - Numberly

Note 1.1 - Présentation du Groupe

Le Groupe 1000mercis (ci-après « le Groupe ») est un expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base CRM, DMP) à l'activation (email, vidéo, social, in store).

Le Groupe a pour mission de concevoir des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation sur tous les supports digitaux. L'activité est opérée dans plus de 50 pays, et le Groupe est présent en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, aux Emirats Arabe Unis, en Israël, aux Pays-Bas, en Italie et au Canada.

1000mercis, société tête du Groupe, est une société anonyme avec un Conseil d'Administration, ayant son siège social au 28 rue de Châteaudun, Paris 9ième.

Note 1.2 - Faits marquants de la période

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale du 5 juin 2019, le Groupe a distribué 866 002,20€ de dividende, soit 0,3€ par action. Le dividende effectivement distribué du fait des actions propres est de 784 799 €.

1000mercis a annoncé, en janvier 2019, l'utilisation de la marque Numberly sur tous les marchés dont la France.

Le 1er janvier 2019, le capital social de 1000mercis S.A. a fait l'objet d'une augmentation de capital par la création de 572 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,1 euros, portant le capital social de 288 667,50 euros à 288 724,70 euros.

Note 2 - Principes généraux

En application du Règlement CRC 99-02, les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2019 sont établis conformément aux règles françaises.

Les principes et méthodes comptables retenus, au 30 juin 2019, sont les mêmes que ceux retenus dans les consolidés annuels au 31 décembre 2018.

Toutes les sociétés du Groupe clôturent leur premier semestre le 30 juin et leur exercice le 31 décembre. Les comptes consolidés semestriels sont présentés en euros, devise fonctionnelle de la société et arrondis à l'euros le plus proche.

Le 4 septembre 2019, le Conseil d'Administration de la société a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2019 du Groupe.

