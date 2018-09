1000mercis : hausse de 10% du CA au 1er semestre

06/09/2018 | 15:45

1000mercis annonce un chiffre d'affaires au 30 juin 2018 de 32 millions d'euros, en progression de 10,1%, accélération qui résulte notamment des investissements significatifs réalisés en 2017 et sur le premier semestre 2018.



Les activités de CRM et de trading programmatique ont une croissance soutenue sur la période, alors qu'impacté par une conjoncture plus complexe, le segment de l'emailing d'acquisition ressort en baisse.



La croissance du chiffre d'affaires a généré une hausse de la marge sur coûts directs de 6% au premier semestre. Cependant, les investissements et recrutements réalisés impactent la marge d'exploitation, attendue autour de 10% du chiffre d'affaires.



