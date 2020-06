Coronavirus-46 nouveaux décès en France, 29.111 morts au total 0 05/06/2020 | 19:13 Envoyer par e-mail :

PARIS, 5 juin (Reuters) - La France a enregistré 46 nouveaux décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 29.111 décès depuis le 1er mars, montrent les chiffres diffusés vendredi par la Direction générale de la santé (DGS). Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au COVID-19 continue de reculer, à 12.696 patients, contre 13.101 jeudi, soit 405 de moins en 24 heures. Le nombre de cas graves en réanimation est également en baisse, à 1.094 contre 1.163 jeudi (-69). (Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)

