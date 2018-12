2CRSI : Oddo BHF toujours très optimiste

19/12/2018 | 10:39

Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action du spécialiste des serveurs 'sur mesure' 2CRSI ce matin, ainsi qu'un objectif de cours de 12,4 euros augurant d'un potentiel de hausse de l'ordre de 50%.



D'un échange avec le directeur général délégué, Emmanuel Ruffenach, les analystes retiennent d'abord la confirmation des prévisions pour 2018, soit un CA de 75 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 8%. 'Le 4e trimestre est un trimestre clé pour le groupe (environ 40-50% du CA annuel) avec une activité importante jusqu'à la fin du mois de décembre. Aujourd'hui les niveaux de livraisons sont satisfaisants, notamment avec ses deux principaux clients (Blade et CGG)', rapporte une note de recherche.



Malgré le ralentissement économique global, Oddo BHF se montre optimiste pour 2CRSI au titre de l'année prochaine. 'Le carnet de commande 2019 est conforme aux attentes', rapporte une note. 'Nous pensons que Blade (avec les 'PC dématérialisés' Shadow, ndlr) sera le principal moteur de croissance en 2019', ajoute Oddo BHF, selon qui ce client représenterait 24 millions de CA en 2018 avant environ 50 millions en 2019.



Bref, '2CRSI parait bien engagée pour atteindre voire dépasser les objectifs 2018 annoncés lors de l'IPO (introduction en Bourse, ndlr). Or nous considérons que l'atteinte de ces objectifs devrait donner davantage de crédibilité à la guidance 2020', termine Oddo BHF.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.