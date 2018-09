2CRSI : intègre trois indices de la famille CAC

18/09/2018 | 18:21

2CRSI, constructeur de serveurs informatiques qui s'est introduit en Bourse en juin dernier, annonce ce jour son intégration dans trois indices de la famille CAC : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable d'Euronext.



Cette intégration sera effective à compter du 24 septembre.



'Nous sommes très fiers de l'intégration du titre 2CRSI à la famille des indices CAC, quelques mois seulement après notre introduction en bourse sur le marché d'Euronext à Paris, traduisant l'intérêt marqué des investisseurs. Cette reconnaissance constitue une nouvelle étape dans le développement boursier de la société, en lui apportant davantage de visibilité tant auprès des investisseurs français qu'internationaux', a réagi Alain Wilmouth, PDG et co-fondateur de 2CRSI.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.