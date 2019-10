2CRSI : veut rassurer après la chute de l'action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à la lourde baisse du titre enregistrée au cours des dernières semaines (-65,69% en un mois), la Direction de 2CRSi entend rassurer ses actionnaires et plus largement l’ensemble des investisseurs sur sa situation financière et ses perspectives d’activité. Le spécialiste des serveurs informatiques de très hautes performances a confirmé sa solide dynamique commerciale. Elle s'est récemment illustrée par le gain de plusieurs nouveaux clients dont les commandes contribueront aux chiffres d'affaires 2019, 2020 et au-delà.Il cite en particulier l'important contrat signé avec Airbus et Submer Technologies pour l'équipement d'une agence européenne de lutte contre la criminalité.La situation financière de l'entreprise reste parfaitement maîtrisée avec une trésorerie de 13,5 millions d'euros à fin septembre (contre 5,5 millions d'euros à fin juin). Dans ce contexte, aucune augmentation de capital n'est envisagée pour les prochains mois, la société disposant de tous les moyens nécessaires pour financer sereinement sa croissance organique et réaliser une nouvelle opération de croissance externe.Enfin, la direction réitère son engagement de porter à la connaissance de ses actionnaires et plus généralement à l'ensemble des investisseurs toute information significative dans l'exécution de son plan de marche dans un souci de transparence et conformément à ses obligations de société cotée et aux contraintes de confidentialité imposées dans ses relations commerciales. En particulier, la Société informera le marché dès qu'elle disposera d'éléments nouveaux concernant son client Blade.