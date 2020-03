2CRSi : Chiffre d'affaires 2019/2020 pro forma : 144,6 M

Point de situation concernant la crise du COVID-19

2CRSi (Paris:2CRSI) communique ce jour son niveau d’activité sur une période exceptionnelle de 14 mois, du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, et fait un point de situation sur les impacts attendus de la crise du COVID-19.

Données comptables publiées Données pro forma Période 1er janvier 2019 –

29 février 2020 1er janvier 2018 –

31 déc. 2018 1er mars 2019 –

29 février 2020 1er mars 2019 –

29 février 2020 Durée 14 mois 12 mois 12 mois 12 mois Chiffre d’affaires Groupe

consolidé 79,8 65,2 75,1 144,6 Nature des données CA conso. non-audité

Boston intégré à partir du 18 nov. 2019 CA conso. audité CA conso. pro forma non-audité

Pro forma = Boston intégré à partir du

18 nov. 2019 CA conso. pro forma non-audité

Pro forma = Boston intégré sur 12 mois

L’année 2019 a été marquée par le changement de dimension du Groupe grâce à l’acquisition du groupe Boston Limited. La performance pro forma du nouvel ensemble ressort à 144,6 millions d’euros sur 12 mois, avec une contribution de Boston Limited de 102,1 millions d’euros sur 12 mois.

La diversification de la base clients de 2CRSi (périmètre historique) se poursuit : trois nouvelles entrées dans le top 10 sur 12 mois. Avec l’acquisition de Boston Limited, le 1er client du Groupe ne représente plus que 10% du chiffre d’affaires pro forma, contre 51% du chiffre d’affaires 2018.

L’exercice comptable, d’une durée exceptionnelle de 14 mois, fait ressortir un chiffre d’affaires consolidé du Groupe (selon les normes IFRS) de 79,8 millions d’euros, intégrant une contribution de Boston Limited de 32,6 millions d’euros du 18 novembre 2019 au 29 février 2020.

Impact du COVID-19

Par un communiqué en date du 27 février 2020, 2CRSi a fait part d’une information relative aux effets très importants de la crise en Asie sur de nombreux fournisseurs, impactant négativement les premiers mois de l’année civile 2020.

Depuis cette date, la crise sanitaire s’est étendue, à l’Europe et aux Etats-Unis. Le Groupe a pris des mesures complémentaires pour préserver la santé de l’ensemble de ses collaborateurs tout en assurant la continuité de ses activités : le télétravail dès que cela est possible et le maintien des activités de production, de services sur site, avec la mise en place stricte des gestes barrières recommandés par les autorités.

« Je tiens à remercier chaleureusement nos collaborateurs qui contribuent, par leur engagement et leur travail, au maintien de la production des serveurs 2CRSi qui sont au cœur des services les plus utilisés par tous : le jeu vidéo, la cybersécurité, la surveillance, les services internet, les cours en ligne, etc. La continuation de nos lignes de production en France, au Royaume-Uni et en Allemagne est un engagement que nous devons à nos clients », déclare Alain Wilmouth, co-fondateur et Président Directeur Général du Groupe.

À la date de publication de ce communiqué, l’activité des fabricants de composants asiatiques reste limitée, entre 15 et 30% de leurs capacités de production.

Plusieurs discussions commerciales majeures ont été reportées en raison du COVID-19. Cependant, les équipes de vente toujours opérationnelles constatent aujourd'hui un intérêt accru dans certains secteurs tels le cloud computing ou le jeu vidéo en ligne.

Compte tenu de l’évolution rapide et constante de la crise sanitaire et du manque de visibilité qu’elle engendre, 2CRSi n’est pas à même, à ce stade, de mesurer les impacts de celle-ci sur ses performances financières. En conséquence, le Groupe estime devoir suspendre la quantification de ses objectifs pour l’exercice 2020-2021 tels qu’ils avaient été confirmés - sous réserve de l’impact de l’évolution de la situation sanitaire mondiale sur l’environnement économique - dans le communiqué du 27 février.

Intégration du groupe Boston Limited

Le processus d’intégration de Boston, toujours en cours, est lui aussi ralenti par les contraintes relatives aux déplacements. L’annonce du plan stratégique, initialement prévue le 27 avril 2020, est reportée à une date ultérieure, une fois le retour à une situation normale avec une meilleure visibilité.

Trésorerie

2CRSi reste aujourd’hui confiant dans sa capacité à traverser cette crise. Le Groupe utilise les possibilités mises en œuvre par les autorités des différents pays d’implantation pour limiter sa consommation de trésorerie durant cette période de crise majeure (reports de charges, de remboursement de crédits-baux, financements complémentaires, activité partielle). 2CRSi dispose aujourd’hui d’un niveau de trésorerie solide et de ressources financières complémentaires : au 29 février 2020, la trésorerie s’élevait à 8,8 M€ et le montant des lignes de financement mobilisables à 10,4 M€ (découvert bancaire, affacturage, ligne de crédit), hors prêt garanti par l’Etat ou autres mesures similaires mises en place dans la plupart des pays où le Groupe est présent.

« Depuis sa création, 2CRSi a toujours su démontrer sa capacité à saisir les opportunités de marchés en évolution permanente. C’est un défi qui prend aujourd’hui à nouveau tout son sens. Grâce au plan de continuité mis en œuvre afin de garantir la sécurité de nos collaborateurs, nos équipes restent mobilisées et engagées pour traverser au mieux cette période compliquée en continuant de proposer aux clients des solutions adaptées à leurs nouvelles attentes, en alliant performance, économie d’énergie et production locale », déclare Marie de Lauzon, Directrice Générale Déléguée.

Prochain rendez-vous : publication des résultats 2019/2020 le 28 mai 2020 post bourse.

À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de 144,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui 352 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 45 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech.

