2CRSI : Portzamparc toujours à l'achat malgré CGG

09/11/2018 | 10:06

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action du fabricant strasbourgeois de serveurs sur mesure 2CRSI. Egalement maintenu à 12,9 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse potentielle de près de 40%.



Les analystes reviennent sur l'intention du groupe parapétrolier CGG de 'sortir' du métier historique d'acquisition de données sismiques. Certes, indique Portzamparc, CGG 'devrait représenter environ un tiers du CA 2018 de 2CRSI'.



Mais 'cette activité était déjà très réduite ces dernières années et (...) CGG va continuer à réaliser des études multi-clients, qui est une activité très génératrice de Data. La division Geoscience, qui regroupe les activités de traitement et d'imagerie, est attendue en forte croissance sur la durée du plan (avec une croissance annuelle moyenne de 9 à 12% entre 2017 et 2021). Nous ne sommes donc pas inquiets quant aux investissements IT de ce client', explique une note.



Bref, Portzamparc ne pense pas que l'activité de 2CRSI souffrira de la réorientation stratégique de CGG. D'ailleurs, les analystes n'excluent pas que le CA généré par CGG augmente en valeur absolue en 2019, tout en décroissant en proportion du total.





