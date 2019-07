3M : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

25/07/2019 | 13:17

Le conglomérat 3M, propriétaire entre autres des adhésifs Post-it et Scotch, fait part d'un BPA ajusté en baisse de 28,3% à 2,20 dollars pour le deuxième trimestre 2019, dépassant de 15 cents l'estimation moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires a reculé de 2,6% à 8,2 milliards de dollars. En organique et en monnaies locales, les revenus se sont tassés de 0,9%, avec une croissance de 3,5% dans la division santé, mais une baisse de 5% dans la division sécurité et industriel.



Sur ces bases, le groupe basé à Saint-Paul (Minnesota) confirme sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 9,25 et 9,75 dollars et celle de croissance organique des revenus en monnaies locales à entre -1 et +2%.



