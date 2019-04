3M : Design et Matteo Thun & Partners collaborent à la Semaine du design de Milan 2019

L’installation « A Pinnacle of Reflection » (Un sommet de réflexion) célèbre la façon dont la nature inspire une expérience chromatique éblouissante

3M, la société d’innovation mondiale, présente une installation à la Semaine du design de Milan 2019, en hommage à la façon dont la nature inspire des solutions significatives et durables.

3M Design a collaboré avec le cabinet d’architectes réputé Matteo Thun & Partners pour créer l’installation, « A Pinnacle of Reflection ». Ce partenariat unique est motivé par des idéaux partagés selon lesquels la curiosité et l’expérimentation stimulent la connaissance en faveur de la résolution des problèmes et du progrès.

« Cette année à la Semaine du design de Milan, nous célébrons la façon dont les designers et les scientifiques puisent leur inspiration dans la nature pour apprendre et innover au quotidien », déclare Eric Quint, vice-président et directeur du design, chez 3M. « La collaboration avec Matteo Thun & Partners sur cette installation s’est révélée passionnante en réunissant une approche réfléchie de l’utilisation des matériaux et l’expérimentation, de sorte à créer des solutions significatives et des expériences percutantes pour le public. »

Les visiteurs sont invités au Superstudio pour entrer dans une expérience kaléidoscopique. L’installation s’inspire du rare papillon morphique bleu qui se trouve derrière la technologie du film optique multicouche de 3M, et de la transformation de la chenille au papillon, qui symbolise les caractéristiques de l’innovation. Les spectateurs pourront apprécier la magnificence des couleurs projetées dans l’espace et produites par le reflet de la lumière sur les films multicouches, jouant ainsi avec leur imagination. Les films de fenêtres optiques de 3M offrent une efficacité énergétique supérieure en rejetant la lumière infrarouge pour maintenir durablement la fraîcheur des espaces intérieurs.

« Partageant une culture qui soutient la pluralité des réflexions et des explorations, nous avons beaucoup apprécié de collaborer avec 3M Design », a confié Matteo Thun, architecte et fondateur de Matteo Thun & Partners. « Le projet consiste à expérimenter sur un mode ludique les matériaux innovants de 3M, et à créer un effet mimétique sur l’architecture. Le visiteur devient alors un élément de cette unité. »

Les matériaux de 3M utilisés dans l’installation incluent les films architecturaux 3M™ Dichroic, FASARA™, et DI-NOC™, ainsi que les tapis de sol 3M™ Nomad™. Des matériaux de construction alternatifs, à la fois légers, rentables et durables, sous forme de panneaux de bois stratifié, ont été utilisés pour la construction de l’installation, laissant ainsi libre cours à la créativité architecturale.

Ce tout récent partenariat créatif pour 3M Design s’inscrit dans la poursuite de l’engagement de l’entreprise, visant à optimiser le design et la créativité collaborative de manière inédite et innovante, pour générer de formidables expériences de marque. Afin de mener à bien l’installation, 3M Design s’est associée avec RUBNER HOLZBAU pour la construction, et iGUZZINI pour la conception de l’éclairage.

