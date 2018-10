3M : abaisse ses prévisions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

3M a publié ses résultats du troisième trimestre. Ainsi les revenus s'élèvent à 8,15 milliards de dollars contre 8,17 milliards un an plus tôt. Le bpa a augmenté de 10,7% à 2,58 dollars, alors que les analystes tablaient sur un bpa trimestriel de 2,70 dollars, pour des revenus de 8,4 milliards de dollars. Concernant ses perspectives, le groupe anticipe désormais un bpa entre 9,90 et 10 dollars, contre une précédente fourchette entre 10,20 et 10,45 dollars.