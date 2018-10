3M : abaissement d'objectifs pour 2018

23/10/2018 | 14:42

3M ajuste ses objectifs annuels, anticipant désormais un BPA ajusté entre 9,90 et dix dollars, et non plus entre 10,20 à 10,45 dollars, pour une croissance organique et en monnaies locales des revenus d'environ 3%, et non plus entre 3 et 4%.



Le conglomérat de Minneapolis a vu son BPA du troisième trimestre 2018 augmenter de 10,7% à 2,58 dollars, manquant ainsi de douze cents le consensus de marché, pour un chiffre d'affaires atone (-0,2%) à 8,2 milliards.



En organique et en monnaies locales, les revenus se sont accrus de 1,3%, les croissances des divisions électronique-énergie, industriel et sécurité-graphique ayant compensé les reculs des divisions santé et grand public.



