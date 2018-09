3M : améliore le purificateur hybride AEX Emphaze™ (Emphaze™ AEX Hybrid Purifier)

Les nouvelles fonctionnalités proposent des tailles supplémentaires, la compatibilité stérilisation/assainissement

Obtenir une pureté élevée du produit à une phase précoce dans le processus de fabrication tout en améliorant l’efficacité et l’aspect économique sont des éléments essentiels pour les fabricants biopharmaceutiques. Augmenter l’élimination des impuretés comme l’ADN et la PCH (protéine de cellule hôte) pendant la clarification améliore les performances de la capture en aval et des étapes de polissage. Le purificateur hybride AEX Emphaze™ de 3M™ relève ces défis par la réduction des débris de cellule, de l’ADN et de la PCH à la phase de clarification afin d’améliorer les étapes des processus en aval. Les nouvelles capsules d’Emphase sont compatibles avec la stérilisation/assainissement et peuvent être utilisées sur divers processus biopharmaceutiques aqueux, dont notamment la purification des vaccins. Les produits du purificateur hybride AEX amélioré Emphaze proposent de plus deux nouvelles capsules de laboratoire et une capsule évolutive qui permet les évaluations en laboratoires et les augmentations de volume.

« Afin d’optimiser les performances, l’apport des clients est critique dans l’évaluation des performances et de l’efficacité de tout produit » déclarait Himanshu Nivsarkar, Directeur du marketing mondial, division Sciences de séparation et purification de 3M. « Grâce au purificateur hybride AEX Emphaze, les clients obtiennent des bénéfices dans les processus de purification d’anticorps monoclonaux types, dont une PCH nominale de 30 % et supérieure à une réduction d’ADN de 4 log. Il a une turbidité homogène à la sortie (<5 NTU) permettant une diminution potentielle de la membrane de qualité stérilisatrice et une pureté accrue du produit post-protéine A. Cela réduit également la turbidité postérieure à l’étape d’inactivation/neutralisation virale favorisant une charge d’impuretés réduite sur la colonne AEX en aval, permettant aux clients d’optimiser leurs processus ».

Les produits du purificateur hybride AEX Emphaze sont des produits de purificateur synthétique à usage unique et à mécanisme multiple utilisés pour la clarification biopharmaceutique. Ils fournissent un fluide de processus clarifié homogène à pureté élevée, en éliminant les impuretés solubles et non solubles, telles que l’ADN, la PCH et les débris de cellules, par une combinaison de mécanismes d’exclusion chromatographique et par taille. Les produits du purificateur hybride AEX Emphaze combinent trois technologies uniques de 3M - les matériaux en polymère avancé, les non-tissés à fibre fine et les membranes - afin de fournir une ligne de produits de clarification synthétiques contenant un nouveau support non-tissé d’échange d’anions et une membrane de réduction, à fines particules.

À propos de 3M

Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour améliorer la vie de tous les jours. Avec 32 milliards USD de ventes, nos 91 000 employés restent en contact avec les clients partout dans le monde. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M face aux problèmes du monde, consultez www.3M.com ou retrouvez-nous sur Twitter @3M ou @3MNews.

3M et Emphaze sont des marques commerciales de 3M Company.

