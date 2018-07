3M : bénéfice trimestriel dopé par une cession d'activité

24/07/2018 | 13:52

3M annonce au titre de son deuxième trimestre 2018 un BPA en hausse de 19% à 3,07 dollars, dopé à hauteur de 48 cents par une plus-value liée à la cession de son activité marchés de communications, nette de mesures de restructurations associées.



En excluant cet élément exceptionnel, le BPA s'établit à 2,59 dollars, à peu près conforme au consensus, pour un chiffre d'affaires en croissance de 7,4% à 8,4 milliards de dollars (+5,6% en organique et en monnaies locales).



Du fait de la cession, le conglomérat ajuste son objectif de BPA annuel et l'anticipe désormais entre 9,08 et 9,38 dollars (10,20 à 10,45 dollars en données ajustées) pour une croissance organique et en monnaies locales des revenus toujours attendue à 3 ou 4%.



