3M : cession de l'activité de protection balistique

07/08/2019 | 14:57

3M a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de la cession au britannique Avon Rubber de son activité de protection balistique pour un montant de 91 millions de dollars.



Dans un communiqué, le groupe diversifié américain explique que l'opération va lui permettre de se recentrer sur les autres métiers de sa branche de matériaux avancés, qui inclut notamment les céramiques et les polymères.



La division de protection balistique de 3M - qui fournit des casques et des gilets pare-balles aux forces de l'ordre - a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 85 millions de dollars.



3M précise que l'accord prévoit le versement d'une soulte supplémentaire de 25 millions de dollars, en cas de la réalisation de certaines conditions.



