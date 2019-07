3M : dépasse les attentes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

3M a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes. Ainsi sur la période, le conglomérat américain a dégagé un bénéfice par action ajusté de 2,20 dollars contre 3,07 dollars un an plus tôt. Le consensus établi par FactSet tablait sur 2,05 dollars. Quant au chiffre d’affaires, il a diminué de 2,6 % pour s'établir à 8,17 milliards de dollars. Il ressort également supérieur au consensus FactSet ( 8,05 milliards de dollars). Par ailleurs, le groupe a maintenu ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice.Il vise ainsi une fourchette de 9,25 à 9,75 dollars par action. En outre, 3M a également confirmé ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires en monnaie locale pour l'ensemble de l'année, qui se situent entre moins 1 et plus 2 %."Notre exécution a été solide dans un contexte de croissance toujours lente sur les principaux marchés finaux, grâce à une gestion efficace des coûts et à l'amélioration des flux de trésorerie. Pour aller de l'avant, nous restons concentrés sur la poursuite des améliorations opérationnelles, l'investissement pour l'avenir et la réalisation de nos objectifs pour nos clients et nos actionnaires ", a déclaré Mike Roman, président du conseil et chef de la direction de 3M.