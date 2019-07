3M : enquête sur ses pratiques commerciales en Chine

Le conglomérat manufacturier, qui fabrique notamment les Post-it et le ruban adhésif Scotch, dit avoir informé le département américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, et collaborer avec ces deux institutions.

"L'entreprise, via ses procédures internes, a découvert des activités de voyage et des éléments associés en termes de financement et de conservation d'informations qui soulèvent des inquiétudes, émanant d'efforts commerciaux de certaines entités basées en Chine", déclare 3M dans un avis remis aux autorités.

Cette annonce a fait baisser le titre 3M, qui perdait près de 3% vers 18h25 GMT à Wall Street.

(Tamara Mathias à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français)