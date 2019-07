3M : et SGA règlent un différend portant sur des brevets relatifs à la technologie de pulvérisation de peinture

3M Company et Saint-Gobain Abrasives Inc. et leurs filiales respectives ont réglé un différend de longue date en Europe portant sur des brevets relatifs à la technologie de pulvérisation de peinture et ayant impliqué des actions en contrefaçon intentées, en vertu de plusieurs brevets européens, par 3M à l’encontre de Saint-Gobain Abrasives en Allemagne et en France, ainsi que des actions en nullité correspondantes de la part de Saint-Gobain Abrasives en Allemagne, des demandes reconventionnelles en nullité en France et des oppositions devant l’Office européen des brevets. Les brevets défendus par 3M comprennent les brevets EP 1 961 488 B1, EP 1 366 823 B1, EP 2 090 372 B1 et EP 2 090 373 B1, tous liés à la technologie PPS™ (Paint Preparation System) de 3M. Saint-Gobain Abrasives propose une variété de produits sous sa marque « Norton Paint Systems » (NPS).

Le règlement conclu entre 3M et Saint-Gobain Abrasives comprend la résolution de tous les litiges et l’abandon par Saint-Gobain des produits NPS en vertu des brevets de 3M relatifs à la technologie de pulvérisation de peinture.

