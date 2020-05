3M : livraison de respirateurs aux personnels de santé

06/05/2020 | 17:39

Ford et 3M ont commencé à expédier les premiers respirateurs à adduction d'air (PAPR) aux personnels de la santé. Ces premiers respirateurs à adduction d'air filtré sont fabriqués par Ford et développés en étroite collaboration avec 3M.



Les PAPR aideront à répondre à une forte augmentation de la demande d'équipements de protection individuelle contre le Covid-19.



Depuis fin mars, Ford travaille avec 3M pour créer des PAPR dont le besoin est urgent, en utilisant les conseils de conception de 3M et des pièces standard, comme les ventilateurs de véhicule et les batteries électriques.



' Nous nous engageons à aider à soutenir et à protéger les travailleurs de la santé qui combattent le Covid-19 ', a déclaré Bernard Cicut, vice-président de la division de la sécurité personnelle de 3M.



3M est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de protection individuelle, y compris des respirateurs à adduction d'air filtré.



Grâce à des partenariats avec des sociétés comme Ford et d'autres, 3M prévoit d'augmenter de dix fois la capacité de ses propres PAPR au cours des prochains mois.



