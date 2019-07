3M : règle un différend avec Saint-Gobain Abrasives

29/07/2019 | 15:29

Le groupe 3M annonce ce lundi avoir réglé un différend de longue date en Europe avec Saint-Gobain Abrasives, portant sur des brevets relatifs à la technologie de pulvérisation de peinture.



Ce différend avait notamment impliqué des actions en contrefaçon de la part de 3M à l'encontre de Saint-Gobain Abrasives.



“Le règlement conclu entre 3M et Saint-Gobain Abrasives comprend la résolution de tous les litiges et l'abandon par Saint-Gobain des produits NPS en vertu des brevets de 3M relatifs à la technologie de pulvérisation de peinture”, indique 3M, qui ne donne pas les détails de cet accord.





