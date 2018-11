3M : se fixe ses objectifs à horizon 2023

15/11/2018 | 15:03

A l'occasion d'une journée investisseurs à Saint-Paul (Minnesota), 3M affiche ses objectifs pour la période 2019-2023, dont une croissance organique des ventes en monnaie locale entre 3 et 5% et une hausse du BPA entre 8 et 11%.



Pour l'exercice 2019, le conglomérat vise une croissance de ses revenus de 1 à 3% au total et de 2 à 4% en organique et en monnaie locale, ainsi qu'un BPA entre 10,60 et 11,05 dollars, en hausse de 7 à 11% en données ajustées.



L'année prochaine, 3M prévoit d'investir deux milliards de dollars en recherche-développement -soit environ 6% de son chiffre d'affaires- tout en procédant à des rachats d'actions bruts pour entre deux et quatre milliards de dollars.



