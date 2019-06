3M : signe un accord de licence avec Dai Nippon Printing

07/06/2019 | 13:52

3M annonce ce vendredi la signature d'un contrat de licence de brevet avec la société d'impression japonaise Dai Nippon Printing, pour l'utilisation de sa technologie de maille métallique.



Cette technologie est utilisée pour fabriquer des capteurs tactiles destinés à des applications grand public et commerciales, en particulier les ordinateurs portables et les tablettes. Elle est également utilisée pour des tableaux blancs interactifs, des systèmes de conférence et des écrans de signalisation numérique.





