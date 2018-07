3M :, solide au deuxième trimestre, relève sa perspective de bénéfice par action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

3M a relevé ses prévisions annuelles "pour refléter le plein impact des récentes cessions des activités Communications qui n'était pas intégrées dans les précédentes guidances". Le groupe vise désormais un bénéfice par action compris entre 9,08 et 9,38 dollars par action contre une précédente guidance de 8,68 à 9,03 dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action de 3M devrait ressortir entre 10,20 et 10,45 dollars contre une précédente prévision de 10,20 à 10,55 dollars. La société a maintenu son objectif d'une croissance organique de ses ventes de 3 à 4%.Au deuxième trimestre, 3M a enregistré une croissance de 17,3% de son bénéfice net, à 1,857 milliard ou 3,07 dollars par action. En données ajustées du produit de cession des activités Communications, ce dernier est ressorti à 2,59 dollars. Les ventes trimestrielles de 3M ont augmenté de 7,4% à 8,39 milliards de dollars.Le consensus Zacks était de 2,59 dollars par action et de 8,32 milliards de dollars de ventes.