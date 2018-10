Le conglomérat 3M abaisse ses prévisions, le titre chute

New York (awp/afp) - Le groupe américain 3M (MMM) Corporation, qui fabrique notamment des rubans adhésifs et des équipements de sécurité et médicaux, a fait part mardi de chiffres trimestriels inférieurs aux attentes et a abaissé ses prévisions pour l'année en raison de la hausse du dollar.

Ces résultats étaient reçus fraîchement dans les échanges électriques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action 3M perdant 7,92% à 185,42 dollars vers 12H05 GMT.

Le conglomérat a pourtant dégagé un bénéfice net en hausse de 8%, à 1,5 milliard de dollars, pour la période allant de juin à septembre.

Mais ajusté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'élève à 2,58 dollars alors que les analystes anticipaient 2,70 dollars.

Le chiffre d'affaires a aussi déçu en s'affichant en baisse de 0,2% à 8,2 milliards de dollars là où les analystes attendaient 8,39 milliards.

Le groupe souligne que la progression du dollar a affecté ses résultats: les effets de changes ont réduit les ventes de 1,7%.

Les effets de change défavorables ont aussi poussé le conglomérat à abaisser son objectif de bénéfice par action ajusté pour l'année qui devrait désormais être compris entre 9,90 et 10,00 dollars contre 10,20 et 10,45 dollars annoncés auparavant.

Le groupe avait déjà abaissé cette prévision au premier, puis au deuxième trimestre.

Les analystes attendaient, eux, 10,28 dollars.

Le groupe américain a aussi abaissé sa prévision de croissance organique en devises locales, désormais attendue à 3% contre une précédente fourchette de 3 à 4%.

