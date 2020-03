C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

DATE DE PUBLICATION : le 5 mars 2020

5N Plus annonce une offre publique de rachat

dans le cours normal des activités

Montréal (Québec), le 5 mars 2020 - 5N Plus inc. (TSX : VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPR »). Dans le cadre de l'OPR, du 9 mars 2020 au 8 mars 2021, 5N Plus a le droit de racheter à des fins d'annulation jusqu'à concurrence de 2 000 000 actions ordinaires, soit environ 2.4 % des 83 401 558 actions ordinaires de 5N Plus émises et en circulation au 25 février 2020.

Dans le cadre de l'OPR, les actions ordinaires seront rachetées par l'intermédiaire de la TSX ou au moyen de systèmes de négociation parallèle canadiens, selon les cours en vigueur sur le marché, puis annulées. 5N Plus établira le nombre d'actions qui pourront effectivement être rachetées et le moment où elle les rachètera. Tous ces rachats seront faits conformément aux règles et aux politiques de la TSX.

Le conseil d'administration estime que le cours des actions ordinaires ne tient pas toujours compte de la valeur sous-jacente de la Société et que, à des moments opportuns, racheter des actions dans le cadre d'une OPR peut constituer une utilisation judicieuse des ressources financières de 5N Plus, car cela peut protéger et augmenter la valeur de la participation des actionnaires lorsque des occasions se présentent ou en période de volatilité. Le conseil a donc conclu que l'OPR était dans l'intérêt de la Société et de ses actionnaires et que sa mise en place et son renouvellement systématique annuel étaient de bonnes pratiques administratives.

Au cours du dernier semestre clos, le volume de négociation quotidien moyen des actions ordinaires de 5N Plus à la TSX s'est établi à 27 669. Par conséquent, conformément aux politiques de la TSX, 5N Plus aura le droit de racheter dans le cadre de l'OPR, au cours d'un même jour de bourse, un nombre maximal de 6 917 actions, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen. De plus, 5N Plus aura le droit, une fois par semaine civile, d'effectuer des achats de blocs (au sens donné à ce terme dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions qui n'appartiennent pas, directement ou indirectement, à ses initiés, conformément aux politiques de la TSX. 5N Plus financera les rachats au moyen de ses liquidités disponibles. Au cours des 12 derniers mois, la Société a racheté et annulé dans le cadre de la précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités, 1 696 733 actions ordinaires de la Société par l'intermédiaire de la TSX et au moyen de systèmes de négociation parallèle canadiens à un prix moyen de 3,05 $ alors que la Société était autorisée à racheter 3 515 926 actions ordinaires.

Dans le cadre de son OPR, 5N Plus a établi un régime d'achat de titres automatique avec Valeurs mobilières Desjardins afin que des actions puissent être rachetées dans le cadre de l'OPR pendant les périodes d'interdiction de négociation de 5N Plus, comme le permettent le Guide à l'intention des sociétés de la TSX et la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario).