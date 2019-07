A.G. Barr plc : la météo entraîne un "profit warning"

Le spécialiste britannique des boissons sans alcool A.G. Barr perd plus du quart de sa valeur à la Bourse de Londres le 16 juillet, après avoir averti que ses résultats 2019 seront inférieurs de 20% à ceux de 2018.



La société, connue notamment pour le soda écossais Irn-Bru qu'elle produit depuis plus d'un siècle, a subi un contexte météorologique défavorable entre janvier et mai, qu'un second semestre qui s'annonce plus favorable ne pourra compenser. L'action perdait près de 30% de sa valeur autour de 9h30 mardi, à 608,5 GBp. Jefferies estime que le groupe ne sera pas le seul à pâtir d'un climat particulièrement défavorable pour les boissons fraîches en Europe cette année, et plus particulièrement en Ecosse et dans le nord de l'Angleterre.