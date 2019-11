Maersk : bien orienté après ses trimestriels

15/11/2019 | 09:40

L'action Maersk B gagne 3% sur l'OMX, après la publication d'un EBITDA en croissance de 14% à 1,7 milliard de dollars au titre du troisième trimestre, soit une marge améliorée de 2,2 points à 16,5% pour des revenus en repli de 0,9% à 10,1 milliards.



'Malgré une moindre une demande en conteneurs, comme prévu, du fait d'une croissance plus faible de l'économie mondiale, nous continuons d'améliorer nos résultats opérationnels', commente Søren Skou, le CEO du géant du transport maritime.



'Nous avons réalisé un free cash-flow vigoureux et un retour sur capitaux investis de 6,4% grâce à une performance opérationnelle solide en océans, des marges plus élevées en terminaux et une forte hausse des profits en logistique et services', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.