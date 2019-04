Creation Tapeten : 04/10/19 - Boho Love

Être libre et détendu, plein de courage et de joie de vivre pour découvrir la beauté du monde : « Boho Love », le papier peint idéal pour une ambiance gypsy authentique. Des motifs indiens et persans finement ciselés, des décors indigènes de rêves et des fleurs de lys au look vintage redonnent vie au style hippie chic des années 70 et créent une toile de fond pleine de vie pour des intérieurs bohèmes créatifs.

Les tons beige, gris, rouille, marron et turquoise aux subtils effets métalliques et brillants donnent naissance à une atmosphère resplendissante de joie de vivre qui met l'accent sur l'originalité de chaque personne.

Collection Boho Love

Marque: Livingwalls

Matériau: Intissé

Période de validité de la collection : 2020

Contenu : 40 papiers peints

Download:

Communiqué de presse 'Boho Love'

Ici vous pouvez consulter en ligne nos papiers peints de la Collection «Boho Love»