Creation Tapeten : 04/10/19 - Hygge

Avec ces papiers peints, le bonheur s'installe à la maison. En effet, avec leurs motifs discrets et leurs douces teintes pastel, nature et couleur chair, les tapisseries murales « Hygge » constituent le décor parfait pour le style de vie bien être et tranquille danois du même nom.

Le papier peint avec ses ornements floraux raffinés et ses délicates structures répand une ambiance de sérénité dans toutes les pièces et se marie parfaitement avec des meubles et les parquets en bois clair, les bougies et les accessoires nature.

Il ne manque plus que le « Hyggekrog » : un coin douillet avec plein de coussins et de couvertures qui vous invite à faire le vide et à vous détendre.

Collection Hygge

Marque: Livingwalls

Matériau: Intissé

Période de validité de la collection : 2020

Contenu : 54 papiers peints

Download:

communiqué de presse 'hygge'

Ici vous pouvez consulter en ligne nos papiers peints de la Collection «Hygge»