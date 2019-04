Creation Tapeten : 04/11/19 - Flavour

Pour tous ceux qui recherchent à rafraîchir leurs murs, les papiers peints jeunes et gais de la collection FLAVOUR sont un véritable must have. Parce que la nature s'installe avec ces décors floraux parfumés.

Des tons frais de vert et de rose, de bleu clair et de gris réveillent l'esprit et les sens et créent une atmosphère agréable et accueillante. Le rouge rouille et le violet apportent une touche aérienne.

De nombreux unis assortis, certains ayant des effets pailletés, mettent en valeur la magie de ces revêtements muraux, qui n'attendent que d'accompagner avec charme les intérieurs de maisons de campagne.

Collection FLAVOUR

Marque : Innova

Matériau : Collection mixte

Période de validité de la collection : 2021

Contenu : 114 papiers peints

Download:

Communiqué de presse 'Flavour'

Ici vous pouvez consulter en ligne nos papiers peints de la Collection «Flavour»