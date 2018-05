Creation Tapeten : 05/02/18 - Élégance 5th Avenue

Si vous habitez dans l'Upper East Side: Élégance 5th Avenue confère aux pièces de vie une élégance intemporelle.

Les dessins graphiques raffinés et les motifs naturels modernes ainsi que les ornements néo-baroques inspirent un mix & match créatif.

Les unis structurés dans des tons sobres tels que crème, beige, gris, rose, taupe, bleu clair et cyan soulignent l'apparence tout en fraicheur et stylée et créent l'arrière-plan parfait pour les intérieurs urbains et contemporains.

Les tons pastel poudrés avec une légère structure en lin apportent de l'éclat à toutes les pièces.

Collection Élégance 5th Avenue

Marque : A.S. Création

Matériau : Intissé

Période de validité de la collection : 2020

Contenu : 49 papiers peints

Download :

Communiqué de presse Elegance 5th Avenue

