Creation Tapeten : 08/14/19 - VERSACE IV

VERSACE symbolise avec une élégance incomparable le mariage de l'art classique et de la modernité. Ce principe esthétique se retrouve également dans la nouvelle collection de papiers peints VERSACE IV avec six collections qui incarnent l'ADN de cette marque unique.

Les thèmes de la collection

La Scala del Palazzo

Inspirée par le magnifique escalier en marbre du palais Versace, la collection séduit par sa combinaison exquise de décors architecturaux et une palette de couleurs raffinées.

Barocco Metallics

Des motifs iconiques avec des arabesques de fleurs baroques et des feuilles d'acanthe aux teintes éblouissantes et aux effets miroir modernes : l'élégance à l'état pur et la touche incomparable du style Versace.

Heritage

De délicats décors floraux et de subtils coloris font le charme de ces papiers peints somptueux et enjoués.

Découpage

La Coupe des Dieux, feuilles d'acanthe, arabesques de fleurs et motifs d'animaux : cette série accrocheuse réunit le meilleur de l'iconographie Versace dans une technique de découpage qui sort des sentiers battus.

Barocco Birds

L'exotisme rencontre l'opulence de la couleur : Les motifs allover de la collection combinent les oiseaux de paradis tropicaux avec les détails baroques dorés si caractéristiques de Versace.

Eterno

Les arabesques aux courbes discrètes et les décors en bois de cette collection sont empruntés au motif géométrique à chevrons du parquet Villa Versace - et confèrent à cette opulente collection un aspect moderne et intemporel.

COLLECTION DE PAPIERS PEINTS VERSACE IV

Période de validité de la collection : 2022

Marque : livingwalls exclusiveMatériau : Intissé

Contenu : 73 papiers peints

Download:Communiqué de presse 'Versace 4'

Ici vous pouvez consulter en ligne nos papiers peints de la Collection «Versace 4»