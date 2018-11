Emprunt: la BC d'Argovie lève 150 millions en deux tranches

Aarau (awp) - La Banque cantonale d'Argovie (AKB) émet en régie propre deux emprunts aux conditions suivantes:

montant: 75 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,15% prix d'émission: 100,104% libération: 15.11.2018 durée: 6 ans, jusqu'au 15.11.2024 rating: AA/AA+ (S&P/ZKB) no valeur: 44'591'234 (5) cotation: SIX, provisoire dès le 14.11.2018 montant: 75 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,5% prix d'émission: 100,088% libération: 15.11.2018 durée: 9 ans, jusqu'au 15.11.2027 rating: AA/AA+ (S&P/ZKB) no valeur: 44'591'236 (0) cotation: SIX, provisoire dès le 14.11.2018

sig/buc