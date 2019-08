Aaron's : Jefferies reste à l'achat

19/08/2019 | 14:05

L'analyste Jefferies confirme ce lundi sa recommandation “achat” sur le titre du groupe Aaron's après une rencontre avec le management.



“Le commerce électronique d'Aaron a augmenté de 50% et plus dans chacun des quatre derniers trimestres, avec les 2/3 des clients représentant de nouveaux clients pour Aaron. De plus, les nouveaux magasins constatent une amélioration grâce au merchandising et à une meilleure expérience client”, retient le broker.



Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 74 dollars, à comparer à un cours actuel de l'ordre de 64 dollars.





