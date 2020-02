Aaron's : en baisse, un analyste corrige sa cible

21/02/2020 | 16:29

Le titre Aaron's recule de -3% ce vendredi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant des résultats au-delà de ses prévisions, mais revoit à la baisse son objectif de cours.



'Les prévisions ont été inférieures de 12% à nos prévisions (...). Nos estimations et objectifs de cours sont revues à la baisse, mais nous restons positifs sur le titre à long terme car nous pensons que l'action est encore trop bon marché étant donné les tendances solides et les perspectives de croissance restantes', indique Jefferies.



Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 60 dollars, contre 78 dollars jusqu'à présent.



