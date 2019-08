Aaron's : en hausse, porté par un analyste

19/08/2019 | 16:32

Le titre du groupe Aaron's s'affiche en hausse de +0,8%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation “achat” sur celui-ci après une rencontre avec le management.



“Le commerce électronique d'Aaron a augmenté de 50% et plus dans chacun des quatre derniers trimestres, avec les 2/3 des clients représentant de nouveaux clients pour Aaron. De plus, les nouveaux magasins constatent une amélioration grâce au merchandising et à une meilleure expérience client”, apprécie le broker.



Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 74 dollars.





