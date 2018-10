AB SCIENCE : bondit après une bonne nouvelle sur le masitinib

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AB Science bondit de plus de 13% à 4,462 euros après la publication par une équipe internationale de chercheurs d'un mécanisme jusque-ici inconnu en lien avec la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et qui corrobore l'effet protecteur du masitinib dans la SLA. Cette dernière est une maladie dégénérative rare qui entraîne une atrophie progressive et une paralysie des muscles volontaires.Il y a environ 50 000 personnes atteintes de SLA dans l'Union Européenne et les Etats-Unis, avec plus de 16 000 nouveaux cas déclarés chaque année en Europe et aux Etats-Unis.Près de 80 % des patients atteints de SLA meurent dans les 5 ans et 90% décèdent dans les 10 ans.Le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science, membre de l'Académie des Sciences et co-auteur de cette publication, a commenté : "Il est intéressant de noter que ces nouvelles données précliniques établissent un lien entre les données dérivées du modèle SOD1 et la pathologie humaine de la SLA, sur la base de l'autopsie d'échantillons musculaires de patients atteints de SLA et du modèle SOD1G93A de rats post-paralytiques"."Cela signifie que les cibles cellulaires identifiées lors des précédentes études précliniques du masitinib sont également impliquées dans la pathologie humaine de la SLA. Plus généralement, le mécanisme d'action du masitinib dans la SLA est à présent très bien démontré et son potentiel en tant que traitement efficace est plus clair que jamais", a expliqué le professeur.