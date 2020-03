AB SCIENCE : détaille les résultats encourageants de son étude contre les formes progressives de SEP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AB Science a fourni le résumé de la conférence web du 6 mars 2020 sur les formes progressives de la sclérose en plaques avec les principaux leaders d’opinion de cette maladie et sur le rôle du masitinib comme possible traitement dans cette indication. Le masitinib est le premier médicament oral développé dans les formes progressives de la sclérose en plaques qui cible le système immunitaire inné, en particulier les mastocytes et la microglie. L’étude a atteint son objectif principal, démontrant une réduction statistiquement significative de la progression du handicap.Le masitinib a le potentiel pour être le meilleur produit pour traiter la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS) en raison de son profil d'efficacité et de tolérance favorable par rapport aux autres médicaments.Etant donné que la PPMS et la nSPMS représentent 50% des patients atteints de sclérose en plaques (environ 500 000 patients en Europe et en Amérique du Nord), il y a urgence à traiter cette importante population.