AB SCIENCE : en tête du SRD

AB Science flambe de plus de 13% à 4,20 euros grâce à des résultats favorables pour des essais cliniques. L'étude de phase 3 (AB07015) évaluant le masitinib administré par voie orale dans le traitement de l'asthme sévère non contrôlé par les corticoïdes oraux a en effet atteint son objectif principal. Le critère d'évaluation principal prédéfini dans le protocole de l'étude était le taux d'exacerbation de l'asthme sévère.Les résultats sur le critère d'évaluation principal sont confirmés par toutes les analyses de sensibilité prédéfinies, ce qui indique que ces résultats sont cohérents et robustes.La fréquence des événements indésirables et des événements indésirables graves était comparable entre le masitinib et le placebo.