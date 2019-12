AB SCIENCE :, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mardi 3 décembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AB SCIENCE (- 6,07% à 5,11 euros)Le groupe pharmaceutique a basculé dans le rouge après un début de séance favorables. AB Science SA a fourni hier le résumé de la conférence web du 2 décembre sur l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux avec les principaux leaders d'opinion de cette maladie et sur le rôle du masitinib comme possible traitement dans cette indication. L'étude AB07015 a démontré son efficacité dans une population difficile à traiter, dans laquelle 100% des patients ont reçu un traitement d'entretien de corticostéroïdes oraux à haute dose et ne se limitant pas aux patients ayant un taux élevé d'éosinophiles dans le sang. Les résultats du masitinib sur la réduction du taux d'exacerbations de l'asthme sévère sont cohérents et robustes.