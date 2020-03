AB SCIENCE : rebondit après un passage difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AB Science bondit de 7,6% à 7,59 euros, soutenu sans doute en partie par des rachats à bon compte. La biotech française a en effet particulièrement souffert la semaine dernière du net regain d'aversion pour le risque lié au coronavirus. Après avoir atteint le 21 février son plus haut niveau de l'année de 11 euros, le titre a décroché de 35% à l'issue des 5 séances suivantes. Ce matin, l'inventeur du masitinib, une molécule qui cible les cellules essentielles de l’immunité, a par ailleurs annoncé de bonnes nouvelles.Il en effet levé plus de 12,3 millions d'euros grâce au succès d'un placement privé, à l'exercice de bons de souscription d'actions (souscrits dans le cadre du placement privé d'août 2019) et à la mise en œuvre d'une option de financement visant à mobiliser le crédit impôt recherche 2019 de manière anticipée. Ces fonds seront utilisés par AB Science pour ses besoins généraux et pour financer son programme de développement clinique.Dans le détail, le placement privé a permis au groupe de lever environ 6,40 millions d'euros.Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 860.220 actions ordinaires nouvelles via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, soit 2,07% des titres en circulation avant l'opération, ce qui représente une dilution de 2,03% pour les actionnaires existants.Le prix du placement a été fixé à 7,44 euros par action. Ce prix est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action AB Science des deux dernières séances de bourse précédent la date de fixation du prix.Enfin, AB Science tiendra une web conférence le 6 mars 2020 avec les principaux leaders d'opinion de cette maladie afin de discuter des résultats très encourageants de l'étude de phase 2B/3 du masitinib publiés le 20 février dernier dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS), et du rôle du masitinib comme possible traitement dans cette indication.