AB Science : après deux ans d'attente, le masitinib remis en selle

L'ANSM a levé sa décision de suspension (qui date déjà de mai 2017 !) des études cliniques menées par AB Science avec masitinib en France. Pour aboutir à cette conclusion, l'agence a pris en compte la profonde restructuration de l'entreprise, qui a nettement renforcé ses process, et les conclusions d'une inspection. La reprise des études cliniques devra toutefois attendre une autorisation spécifique de l'ANSM et d'un comité de protection des personnes. Le laboratoire a prévu une conférence téléphonique dans les prochains jours pour apporter des précisions et communiquer ses perspectives 2019.