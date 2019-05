AB Science : deux, c'est mieux

AB Science vs. Next Biotech 5 ans : les déboires du masitinib en courbes (Cliquer pour agrandir) AB Science vs. Next Biotech 5 ans : les déboires du masitinib en courbes (Cliquer pour agrandir)

AB Science tiendra non pas une mais deux conférences sur ses perspectives les 4 et 5 juin. Le laboratoire, à qui l'ANSM a donné la possibilité de reprendre ses essais avec masitinib (sous réserve d'obtenir de nouvelles autorisations), va présenter les perspectives de son produit phare, communiquer sur une nouvelle molécule, AB8939 (avec phase I/II prévue dans les leucémies myéloïdes aigues) et dévoiler ses perspectives 2019. Le titre a bondi mercredi de 17,7% à l'annonce de la levée de l'interdiction de l'ANSM, mais a reculé de 2,9% hier. Les deux sessions auront lieu de 17h30 à 19h00.Le programme intégral est disponible dans le communiqué de la société