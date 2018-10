AB Science : fin du recrutement dans une étude de phase 3

23/10/2018 | 07:28

AB Science annonce la fin du recrutement dans l'étude de phase 3 visant à évaluer l'efficacité et la tolérance du masitinib chez des patients souffrant d'une forme légère à modérée de la maladie d'Alzheimer. L'analyse finale interviendra en 2019.



L'étude a pour objet d'évaluer l'effet du masitinib sur deux marqueurs cliniques couramment utilisés : le score ADCS-ADL, qui mesure l'autonomie et les activités de la vie quotidienne et le score ADAS-Cog, qui évalue la cognition et la mémoire.



La maladie d'Alzheimer reste un problème de santé majeur avec entre cinq et 10 millions de personnes touchées aux Etats-Unis et en Europe. Il s'agit de la forme de démence la plus commune dans les pays occidentaux, correspondant à environ 60% des cas.



