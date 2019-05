AB Science : levée de la suspension des études par l'ANSM

29/05/2019 | 08:23

AB Science annonce que l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a levé sa décision prise en mai 2017 de suspension des études cliniques promues par la société biopharmaceutique en France.



Cette levée fait suite à une restructuration profonde de l'entreprise et à une inspection de l'ANSM qui a permis de vérifier que les conditions de levée de la décision de suspension des études cliniques étaient réunies.



La reprise des études ne pourra intervenir qu'après autorisation par l'ANSM et un comité de protection des personnes, d'un dossier de demande intégrant la dernière brochure pour investigateur avec les données de tolérance arrêtées au 7 février dernier.



