AB Science : placement privé de nouvelles actions

20/08/2019 | 15:49

AB Science annonce un placement privé de nouvelles actions assorties de BSA, lui permettant de lever un produit brut d'environ 10 millions d'euros, au moyen de la construction d'un livre d'ordres réalisée le 16 août après la clôture du marché.



Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 2.263.054 actions ordinaires nouvelles. Le prix du placement a été fixé à 4,06 euros par action et le produit net de l'émission pour AB Science est estimé à environ 9,8 millions d'euros.



Les titres ont été souscrits par des actionnaires historiques, des personnes fortunées, ainsi qu'un fond américain. Le règlement-livraison des titres interviendra au plus tard le 23 août, sous réserve des conditions usuelles.



