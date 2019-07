AB Science : plan de développement d'AB8939 validé par l'EMA

05/07/2019 | 07:33

AB Science annonce que l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a validé le plan de développement clinique de sa nouvelle molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë (AML) suite à la procédure de Scientific Advice.



La société prévoit de tenir, le 8 juillet, une conférence web au sujet de sa nouvelle molécule, conférence qui donnera l'opportunité de comprendre son rationnel de développement dans l'AML et son potentiel de développement dans d'autres indications.



Elle sera animée par Olivier Hermine, cofondateur d'AB Science, professeur d'Hématologie à l'Université Paris V-René Descartes, chef du service d'hématologie de l'hôpital Necker à Paris et membre de l'Académie des Sciences en France.



