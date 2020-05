AB Science : présentation sélectionnée pour l'EAACI

08/05/2020 | 07:47

AB Science annonce qu'un résumé des résultats de son étude de phase 3 AB07015 dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux (OCS), a été sélectionné pour une présentation orale à la conférence 2020 de l'EAACI, prévue les 6-8 juin.



L'EAACI (European Academy of Allergy & Clinical Immunology) attire régulièrement 7.000 à 8.000 participants et experts. En raison de la pandémie, il organisera son congrès 2020 dans un format numérique avec des contenus disponibles sur son site internet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.