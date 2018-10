AB Science : publication de données positives pour masitinib

08/10/2018 | 09:22

AB Science annonce la publication par une équipe internationale de chercheurs d'un mécanisme jusque-ici inconnu en lien avec la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et qui corrobore l'effet protecteur de son masitinib dans la SLA.



La publication dirigée par des chercheurs de l'Institut Pasteur de Montevideo, de l'Université d'Alabama à Birmingham (UAB), de l'Université de l'Oregon (OSU) et de l'Institut IMAGINE de Paris sont accessibles sur le site du Journal of Clinical Investigation Insight.



Ces données s'ajoutent aux résultats précédemment publiés dans des revues de premier plan qui ont montré que le masitinib ciblait efficacement des mécanismes pathologiques indépendants dans différents types de cellules du cerveau et de la moelle épinière.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.